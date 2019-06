Chiara Ferragni e Fedez, Leone è fuori pericolo: rischiava la sordità.

L’imprenditrice digitale ed il cantante sono tra i personaggi più famosi in Italia, e non solo. I due si sono sposati nel 2018 a Noto dopo due anni di storia d’amore: le loro sono state le nozze più chiacchierate dello scorso anno. Il 19 marzo 2018 è nato il loro figlio, Leone: un bimbo bellissimo con gli occhi azzurri ed un sorriso contagioso. A pochi mesi di distanza dalla sua nascita, i genitori diedero una notizia che scosse tutti: il neonato doveva sottoporsi ad un intervento chirurgico all’orecchio. In un ospedale americano, dove Chiara è residente, si è svolta l’operazione ed al suo termine, la mamma famosa tranquillizzò i fan, avvisando che tutto era andato per il meglio. A distanza di molti mesi, è arrivata la notizia che tutti aspettavano.

Chiara Ferragni e Fedez, il loro figlio Leone è fuori pericolo: rischiava la sordità

Chiara Ferragni tramite il suo profilo Instagram ha svelato che suo figlio, avuto insieme al cantante rapper Fedez, è guarito. Il bimbo di 1 anno rischiava di rimanere sordo a vita. L’imprenditrice digitale ha fatto sapere ai suoi fan che il bimbo è sano e che i suoi tubi auricolari sono apposto.

Il piccolo Leone sta benone, gode di un ottima salute: appena nato, ha fatto preoccupare non poco i suoi genitori. Tramite una story i due vip hanno fatto sapere che dopo un controllo medico è risultato totalmente guarito e che non rischia più la sordità.

