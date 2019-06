GF16, rivelazione inaspettata di Ambra Lombardo: “Ho lasciato il lavoro di insegnante”. L’ex concorrente del Grande Fratello racconta importanti novità sulla sua vita lavorativa e sentimentale.

Non sono mancati i flirt durante la sedicesima edizione del Grande Fratello. Le coppie , o presunte tali, nate quest’anno all’interno della casa più spiata d’Italia sono state davvero tante. Tra queste, quella formata da Ambra Lombardo e Kikò Nalli. L’ex marito dell’amata opinionista Tina Cipollari ha letteralmente perso la testa per la sexy professoressa, che ha lasciato alcune dichiarazioni importanti al settimanale Di Più. Non solo sulla sua relazione con il parrucchiere, Ambra ha raccontato un importante novità che riguarda il suo lavoro. Scopriamo di cosa si tratta.

GF16, rivelazione choc di Ambra Lombardo: “Lascio il lavoro di insegnante per la tv”

Bellissima e intelligente, Ambra Lombardo ci ha messo poco a conquistare il bel Kikò. Il loro bacio in diretta durante una puntata serale del Grande Fratello ha emozionato tutti. La professoressa ha lasciato la persona con cui si stava frequentando per viversi questa emozione con l’ex marito di Tina. Ma cosa accadrà quando Kikò uscirà dalla casa? Ambra non ha dubbi. Secondo quanto ha raccontato al settimanale Di Più, la gieffina crede molto nel suo rapporto con l’harstylist e agli scettici risponde “Tra noi c’è qualcosa di profondo, il tempo ci darà ragione”.

Ma è un’altra la dichiarazione che ha spiazzato i fan della concorrente. Ambra ha dichiarato di aver chiuso in anticipo il suo contratto di insegnante di Lettere in un liceo di Milano, per inseguire quello che è stato il suo sogno da sempre: sfondare nel mondo dello spettacolo. Una decisione forte, quella della Lombardo, che rivela: “È un mondo in cui prima facevo parte, ma che, per amore dell’uomo sbagliato, ho dovuto abbandonare“. Ambra infatti ha iniziato la sua esperienza in tv nel 2004, quando ha conquistato il terzo posto a Miss Italia. Una carriera che ha poi accantonato per costruire una famiglia con il suo ex fidanzato. Ma , adesso, Ambra sembra essere più decisa che mai a realizzare il suo sogno. Sarà questa la volta buona per il suo successo in tv? Noi glielo auguriamo!