GF16, Francesca De André si commuove: ecco la frase di Gennaro Lillio che l’ha colpita, durante una chiacchierata nel giardino della Casa più spiata d’Italia.

Francesca De André e Gennaro Lillio sono due tra i protagonisti assoluti dell’attuale edizione del Grande Fratello. Tra la figlia di Cristiano De André e il bel napoletano è nato un vero e proprio feeling. Un vero e proprio tira e molla tra i due, che hanno affrontato vari ostacoli nel corso del reality. Soprattutto Francesca De Andrè, che ha dovuto affrontare prima il tradimento del suo fidanzato Giorgio, poi l’entrata della sexy Taylor Mega, di cui è apparsa molto gelosa. Ma a quanto pare, Gennaro non ha occhi che per Francesca: l’ha dimostrato una frase che qualche ora fa le ha detto. Una frase che ha commosso la De Andrè. Ecco cosa è successo.

Per tutte le ultime news su Francesca, Gennaro e gli altri concorrenti del Grande Fratello 16 CLICCA QUI

GF16, Francesca De André commossa per la frase di Gennaro: “Sarai una bella mamma”

Francesca e Gennaro sembrano davvero inseparabili. Nonostante alcune liti recenti, dovute alla gelosia della De Andrè per la nuova arrivata Taylor Mega, il napoletano sembra essere sempre più cotto di lei. I due sono sempre più vicini e complici: passano davvero tanto tempo a parlare di ogni aspetto della loro vita. Qualche ora fa, i due concorrenti hanno toccato un tema molto particolare, quello dei figli. E, a un certo punto, la bella Francesca si è commossa per una frase in particolare del suo coinquilino : “Un giorno tu sarai una bella mamma proprio”. Parole dolcissime, quelle del napoletano, che sottolinea come, secondo lui, la De André sarà una mamma protettiva e presente. E tra numerosi baci affettuosi sulle guance, le giura di pensare davvero le cose che le dice. La De André si emoziona visibilmente, e si lascia coccolare da Gennaro. I due, sempre più affiatati, continuano a parlare in generale della loro visione di famiglia, e Francesca rivela: “Io sono una sognatrice, sogno di invecchiare con l’uomo che mi darà dei figli”. Un discorso molto profondo quello tra i due concorrenti, che ormai sembrano davvero inseparabili. Come finirà tra loro? Non ci resta che attendere le ultime news!