Amici 18, la verità sul passato di Giordana Angi: parla la madre

L’ex allieva di Amici 18, Giordana Angi, è stata una delle protagoniste del talent: i suoi inediti hanno fatto piangere i suoi fan, molti brani raccontano del suo passato. Un rapporto con il padre burrascoso ed altre ragioni interne non le hanno fatto vivere un adolescenza facile: nella musica è riuscita a trovare una valvola di sfogo la bellissima voce che ha incantato tutto il pubblico di Amici. Oltre le sue doti canore, Giordana è anche cantautrice: i suoi testi lasciano a bocca aperta. Ma cosa è successo davvero con il padre? L’ha raccontato la mamma di Giordana Angi durante un’intervista a DiPiù Tv.

La mamma di Giordana Angi ha ammesso che la figlia non ha avuto una vita facile ed ha rivelato che la responsabilità è stata anche sua: la donna, durante un’intervista a DiPiù Tv ha raccontato la verità sulla burrascosa adolescenza della cantante, ex allieva di Amici 18.

La mamma di Giordana ha raccontato che dopo la nascita di sua figlia, la sua storia con il marito si complicò: quando la sua primogenita aveva solo 16 anni, ha svelato di aver vissuto un episodio tragico con l’uomo: un fatto che ha preferito non raccontare. In quel momento la storia d’amore finì per sempre. Giordana era molto legata al suo papà e lo ha visto scappare via per un lungo periodo: senza sentirlo, senza vederlo, perse ogni traccia di lui. “Lei si è sentita umiliata, rifiutata”: ha concluso la donna.

Oggi la cantante è riuscita a ricucire i rapporti con il padre: l’ex allieva di Amici spiegò, durante il Daytime del talent, che il papà l’aveva ricontattata: rimase spiazzata ed oggi è una donna nuova e felice.

