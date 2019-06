Guendalina Canessa e Karina Cascella di nuovo amiche? Ecco l’indizio che non è sfuggito ai fan delle due influencer, un tempo legate da una forte amicizia.

Sono due tra le donne più “influenti” del web. Parliamo di Karina Cascella e Guendalina Canessa, entrambe spesso opinioniste nei programmi della D’Urso. Ed entrambe sono famose per il loro caratterino non proprio mansueto. Ma cosa altro hanno in comune le due sexy bionde? Ebbene, i fan più attenti ricorderanno che tra le due influencer, qualche anno fa, c’era una profonda amicizia. I loro profili social erano pieni di foto in cui apparivano insieme. Poi qualcosa si è rotto: il rapporto tra le due si è improvvisamente interrotto per motivi che non sono mai stati raccontati del tutto. Nelle ultime ore, però, un indizio sui social fa pensare a un riavvicinamento tra le due “ex amiche”. Scopriamo di che si tratta.

Guendalina Canessa commenta una foto di Karina: sono tornate amiche?

Guendalina Canessa e Karina Cascella erano vere amiche: il loro legame è durato circa 10 anni. Erano numerosissime le foto in cui le due influencer si mostravano insieme durante le loro uscite. Ma non solo: anche le loro bimbe, Ginevra e Chloe, sembravano essere tanto legate. Poi, improvvisamente, il vuoto. L’amicizia tra le due si è interrotta, e anche se i fan hanno più volte chiesto il motivo, sia Karina che Guendalina sono rimaste sempre molto vaghe sull’argomento. Ma qualche ora fa, un indizio social non è passato inosservato agli utenti di Instagram. Si tratta di un commento, che la Canessa ha lasciato sotto l’ultimo post di Karina. Nella foto, Karina fa gli auguri ad Alessandra, la nuova compagna del suo ex Salvatore Angelucci. E Guendalina coglie l’occasione per fare gli auguri alla ragazza proprio utilizzando il post di Karina. Per molti è un chiaro segno che , tra le due, possa essere tornato il sereno. Non ci resta che attendere i prossimi indizi! E a voi, piacerebbe vederle di nuovo amiche?