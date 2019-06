Ultimo messaggio della Madonna di Medjugorje del 2 Giugno 2019

Ultimo messaggio della Madonna di Medjugorje alla veggente Mirjana del 2 giugno 2019: ecco il testo.

Alle 8,37 di questa mattina del 2 giugno 2019, la Madonna di Medjugorje è apparsa alla veggente Mirjana e le ha lasciato un messaggio per l’umanità. Come ogni 2 del mese è arrivato puntuale il messaggio della Vergine Maria ai suoi figli, parole di esortazione all’amore, alla preghiera e al perdono. Solo l’amore, recita il messaggio, può sconfiggere la morte, e solo con il perdono l’umanità riuscirà ad amare secondo l’insegnamento del Padre, che giudica il mondo con infinita misericordia. Ecco il testo per intero del messaggio lasciato alla veggente Mirjana.

Ultimo messaggio della Madonna di Medjugorje del 2 giugno: ecco il testo

Ecco il testo completo dell’ultimo messaggio della Madonna di Medjugorje del 2 giugno:

“Cari figli, solo un cuore puro e aperto, farà si che conosciate veramente mio Figlio e che tutti coloro che non conoscono l’amore, lo conoscano per mezzo di voi. Solo l’amore farà si che comprendiate che l’amore è più forte della morte perché il vero amore ha sconfitto la morte e fatto sì che la morte non esista. Figli miei, il perdono è la forma più sublime dell’amore.

Voi, come apostoli del mio amore, dovete pregare per poter essere più forti nello spirito e per poter comprendere e perdonare. Voi, apostoli del mio amore, con comprensione e con il perdono, date esempio d’amore e di misericordia. Poter comprendere e perdonare, sono il dono per il quale bisogna pregare e curarlo. Con il perdono voi mostrate che sapete amare. Guardate solo, figli miei, come il vostro Padre Celeste vi ama con amore così grande, con comprensione, perdono e giustizia e come vi dona me, madre dei vostri cuori.

Ed eccomi qui, in mezzo a voi, per benedirvi con la mia benedizione materna e per invitarvi alla preghiera, al digiuno, per parlarvi e dirvi di credere, di sperare, di perdonare e di pregare per i vostri pastori e al di sopra di tutto, di amare senza fine. Figli miei seguitemi. La mia via è la via dell’amore e della pace, la via di mio Figlio. Questa è la via che porta al trionfo del mio cuore. Vi ringrazio“.

