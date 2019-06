Uomini e Donne, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni continuano a viversi a pochi giorni dalla scelta e raggiungono un posto molto speciale per l’ex tronista.

Solo pochi giorni fa Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono diventati ufficialmente una coppia, quando lui l’ha scelta in diretta a Uomini e Donne, preferendola alla bella Klaudia. Primi giorni insieme, dunque, per la neo coppia, che sta vivendo tutte le classiche tappe di quando comincia una storia d’amore: prime uscite a due, prime foto insieme, ma soprattutto primi gesti importanti. Andrea ha fatto una sorpresa alla sua Natalia, portandola in un posto per lui davvero speciale.

Uomini e Donne, il gesto di Andrea nei confronti di Natalia

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono più innamorati che mai. Finalmente insieme dopo il lungo e tortuoso percorso di lui sul trono di Uomini e Donne, i due ragazzi stanno vivendo la loro storia d’amore condividendo con i fan tutte le tappe e i momenti importanti di questi primi giorni insieme. Nelle ultime ore le storie Instagram dei due innamorati hanno mostrato il primo viaggio fatto insieme alla volta di Taranto, città natale di Andrea, in cui vive tutta la sua famiglia. Un gesto davvero romantico e significativo da parte dell’ex tronista, che ha voluto dimostrare tutto il suo amore a Natalia presentandola ufficialmente ai familiari.

Nelle storie si vedono i due fidanzati abbracciati vicino al mare di Taranto e poi una foto tenerissima con il nonno di Andrea, che ha da sempre manifestato al nipote la sua preferenza per Natalia, da lui chiamata simpaticamente ‘Natalìa’. La famiglia è davvero molto importante per Andrea, che più volte ha nominato i genitori e i nonni durante il suo percorso televisivo, sempre per sottolineare quanto i suoi abbiano fatto per lui e quanto valga per lui il loro parere. Il gesto di aver portato Natalia a Taranto, dunque, assume ancora più importanza e dimostra ancora una volta che il tronista è felice e soddisfatto della scelta fatta.

