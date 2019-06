Aida Yespica manda in delirio i suoi fan: in Grecia per le vacanze, si mostra con un bikini minuscolo che lascia intravedere il suo fisico mozzafiato.

Aida Yespica è sicuramente una delle donne più sexy e desiderate della tv. La bella showgirl ama provocare i suoi fan, mostrandosi sui social in tutta la sua prorompente bellezza. Sudamericana, bellissima e dal fisico mozzafiato, Aida ha fatto innamorare gli italiani in passato con i suoi calendari sexy, ma ancora oggi il suo profilo Instagram da oltre 850mila followers è pieno di foto che la ritraggono in pose sensuali che raccolgono migliaia di like e commenti. Ed è proprio quello che sta succedendo in queste ore, con i fan in delirio dopo gli ultimi scatti pubblicati da Aida, che in questi giorni si trova in vacanza in Grecia.

Aida Yespica, ecco la foto che ha mandato in delirio i fan

In queste ore Aida Yespica sta mandando Instagram in tilt a causa di alcuni scatti da lei pubblicati, che la ritraggono più sexy che mai mentre si rilassa sotto il sole della Grecia. Bikini rosa davvero minuscolo per la showgirl venezuelana, che ha pubblicato due scatti, in pose diverse, che mettono in risalto tutte le sue forme, dal decolleté mozzafiato al sedere da urlo. Stesa al sole sul bordo di una piscina affacciata sul meraviglioso panorama di Santorini, Aida distrae gli osservatori con il suo fisico perfetto e le sue pose sensuali. Il meraviglioso paesaggio di mare e montagna che fa da sfondo alla foto è assolutamente secondario, infatti, alla bellezza del soggetto.

Migliaia i like e i commenti dei fan, letteralmente in visibilio per la showgirl, che nell’ultimo periodo sta vivendo un po’ lontana dalle scene, dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, dove aveva fatto perdere la testa a Jeremias Rodriguez senza tuttavia ricambiarlo del tutto, essendo lei impegnata con l’imprenditore napoletano Geppi Lama. Giorni di relax, dunque, per Aida, che si gode il sole della Grecia regalando di tanto in tanto ai suoi fan anche qualche scatto super sexy.

