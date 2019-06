Come saranno stati gli ascolti Tv di domenica 2 Giugno? Scopriamo nel dettaglio tutti i dati auditel dei programmi andati in onda ieri sera.

Quali sono stati i programmi televisivi di questa prima domenica di Giugno? Beh, bisogna ammettere che, come tutti gli altri giorni, gli appuntamenti andati in onda ieri sera sono stati davvero tutti incredibili. Ma, soprattutto, imperdibili. Eppure, soltanto uno sarà riuscito a ‘prevalere’ sugli altri. Ovviamente, parliamo sempre in termini televisivi, sia chiaro. Come saranno stati, quindi, gli ascolti televisivi? E, soprattutto, quale programma sarà stato quello più seguito dagli italiani? Scopriamo tutto nel minimo dettaglio. Soffermandoci, poi, anche su tutti i dati auditel dei programmi andati in onda ieri sera.

Per ulteriori news su Cosa Vedere Stasera in Tv, le anticipazioni dei programmi più seguiti ed, infine, i conseguenti dati auditel –> clicca qui

Ascolti Tv, domenica 2 Giugno: tutti i dati auditel dei programmi di ieri sera

Come ogni domenica, anche ieri sera sono andati in onda due appuntamenti davvero imperdibili di Che tempo che fa e New Amsterdam. Ma procediamo con ordine. E cerchiamo di capire tutti gli appuntamenti trasmessi ieri sera. Come dicevamo quindi, su Rai Uno è andato in onda il nuovo ed ultimo appuntamento con lo show di Fabio Fazio. Che tempo che fa, quindi, chiude i battenti. Su Rai Due, invece, è stata trasmessa una nuova puntata di NCIS. Ed, infine, su Rai Tre, il match tra Verona e Cittadella. Sulle reti Mediaset, invece, su Rete Quattro è stato trasmesso il film Pensavo fosse amore invece era un calesse. Su Canale 5, una nuova puntata di New Amsterdam. Ed, infine, su Italia Uno la commedia Una notte da leoni. Ebbene. Con tutti questi spettacolari programmi, come saranno stati gli ascolti televisivi? Scopriamoli nel dettaglio. Lo show di Rai Uno ha conquistato il 17,8% di share, confermandosi così padrone della serata. La fiction di Rai Due, invece, il 6,9%. E il match valido per la promozione in seria A, il 6,5%. La commedia di Rete Quattro, poi, il 3,6%. L’ultima puntata di New Amsterdam, l’11,2%. Ed, infine, Una Notte da Leoni il 6,5%