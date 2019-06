Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso rivela: “Ho sentito Marco Carta, ecco cosa mi ha detto”.

Il furto di Marco Carta è sulla bocca di tutti: il vincitore di Sanremo avrebbe rubato sei magliette alla Rinascente di Milano. Arrestato e poi processato, lui ha ribadito più volte di non essere colpevole. Il giudice non ha convalidato gli arresti domiciliari per il cantante, anche se le testimonianze degli addetti alla sicurezza del negozio hanno dato versione dei fatti diverse da quelle di Marco. Una spiacevole disavventura che però è ancora da chiarire: il cantante resta comunque indagato ed a settembre dovrà presenziare al processo. Barbara D’Urso, durante la sua puntata di Pomeriggio Cinque, ha rivelato di aver sentito telefonicamente l’ex vincitore di Amici, dopo l’episodio accaduto a Milano.

La nota conduttrice Mediaset, Barbara D’Urso, ha dichiarato di avere un ottimo rapporto con Marco Carta e di averlo sentito telefonicamente dopo lo spiacevole episodio che gli è successo. Il giovane cantante è indagato per furto aggravato per quanto accaduto alla Rinascente di Milano. Così nella puntata di Pomeriggio Cinque di oggi, 3 giugno 2019, la D’Urso ha svelato il contenuto della conversazione avuta con il cantante, ex allievo di Amici.

“Ho sentito Marco. Piangeva e mi diceva quello che era successo, ha giurato che non è stato lui. Per come l’ho sentito penso non c’entri niente, cercheremo di capire gli sviluppi di questa storia che è incredibile”: è questa la dichiarazione fatta dalla conduttrice.

