Belen Rodriguez è senza dubbio una delle donne più amate dagli Italiani. E Stefano De Martino uno degli uomini più invidiati! La sexy argentina mette d’accordo davvero tutti. La sua bellezza è innegabile: lo possono confermare i suoi numerosissimi followers di Instagram, che ogni giorno possono “godersi” un gran bello spettacolo. La Rodriguez infatti è solita postare scatti particolarmente ‘hot’. Come quello pubblicato poco fa, in cui indossa un abito che non lascia spazio all’immaginazione. Diamo un’occhiata.

Belen Rodriguez infiamma Instagram: l’abito troppo scollato conquista tutti

Basta poco a Belen per attirare l’attenzione. Basta una foto, in effetti. Come quella che ha pubblicato poco fa sul suo profilo di Instagram. Siete curiosi? Eccola a voi:

La splendida Belen pubblica un selfie in cui appare più bella che mai. Il solito mix tra dolcezza e sensualità, che rende la Rodriguez una della donne più attraenti del momento. Ma a colpire i fan dell’argentina, ovviamente, è stata la notevole scollatura del suo abito. Un abito nero, a fiori, che non nasconde le forme della moglie di Stefano De Martino. Lo scatto, come sempre quando si tratta della sorella di Cecilia e Jeremias, ha fatto il pieno di like e commenti. Commenti di apprezzamento ovviamente, dei suoi fan provenienti da ogni lato del mondo. La didascalia alla foto è molto curiosa: Me gusta, ha scritto la showgirl sotto lo scatto. Ed è quello che avranno pensato i suoi followers alla vista del suo post: Mi piace! Non vi resta che seguire la stupenda Belen su Instagram, in attesa di vederla in tv col suo compagno Stefano, in un programma che condurranno insieme questa estate.

