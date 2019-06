Chiara Ferragni, il magnifico gesto per i suoi dipendenti lascia tutti senza parole. L’influencer premia così i suoi collaboratori..

Per chi l’accusa di sapersi fare solo i selfie, ecco che Chiara Ferragni zittisce tutti gli haters con uno splendido gesto. Per chi non lo sapesse, la Ferragni è la fondatrice del blog The Blonde Salad che è diventato poi una vera e propria azienda con numerosi dipendenti. La famosa TBS crew. Un gruppo di giovanissimi che portano avanti il business della blogger italiana.

Come riporta il Sole 24 Ore, la fashion blogger più famosa del mondo ha deciso di premiare i suoi dipendenti migliori e di premiarli per il lavoro svolto nel 2018.

Chiara Ferragni, il magnifico gesto per i suoi dipendenti

Chiara Ferragni ha deciso di regalare un bonus ai dipendenti migliori della TBS Crew. L’importo, secondo quanto riportato dal giornale, sarebbe di 3.400 euro lordi donati per premiare lo staff per il lavoro svolto nel corso del 2018, per tutti i traguardi e gli obiettivi raggiunti, contribuendo al successo della società che vede la stessa Chiara Ferragni ricoprire il ruolo di amministratore delegato. Insomma, il capo che tutti vorrebbero!

Attualmente Chiara Ferragni si trova a Los Angeles con la famiglia. La fashion blogger più famosa al mondo si è concessa un po’ di relax per dedicarsi al piccolo Leoncino dopo i numerosi impegni lavorativi che l’hanno costretta a stare lontano da lui. Dal Red Carpet di Cannes fino al lancio di una nuova campagna mondiale per un marchio di makeup. Come spesso afferma la stessa Chiara, the blonde salade never stops!