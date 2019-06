Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sono sposati, ma alcuni commenti degli haters hanno fatto infuriare l’ex tronista, che poi si è scusata per aver alzato troppo i toni.

Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sono sposati lo scorso 30 maggio in provincia di Caserta. Giornata indimenticabile per i due ragazzi, che si sono giurati amore eterno davanti ad amici e parenti. Tante però anche le critiche, come spesso accade in questi casi, nei confronti degli sposi, accusati dagli haters di aver invitato troppi personaggi ex Uomini e Donne e di aver dato quindi troppa importanza al business e alle sponsorizzazioni nel loro giorno più bello. Alcuni di questi commenti negativi, però, pare abbiano ferito profondamente la bella Clarissa, che ha risposto per le rime, scatenando l’ira del web, salvo poi scusarsi per aver esagerato con le parole.

Clarissa Marchese, risposta durissima agli haters su Instagram

Le critiche pesanti ricevute nel giorno del suo matrimonio, hanno fatto infuriare l’ex tronista Clarissa Marchese, che non ha saputo fermarsi e su Instagram ha risposto con un commento molto duro, poi prontamente cancellato. “Mi immagino queste ragazze con la loro vita triste e le loro maglie da 1,50 euro comprate dai cinesi”, questa la frase di Clarissa che ha fatto infuriare il web, tanto da spingerla a cancellare il commento. La bella siciliana non ha sopportato le offese nel suo giorno più importante, ma le sue parole hanno scatenato la rivolta del web.

Le scuse di Clarissa nelle storie di Instagram dopo la reazione del web

Le parole di Clarissa Marchese contro gli haters sono state considerate davvero eccessive dal web, che si è scatenato contro l’ex tronista. Così lei stessa ha deciso di fare un passo indietro e chiedere scusa per aver usato parole troppo forti: “Mi scuso, ma non ho parole carine per queste persone“, si è sfogata nelle sue storie Instagram, “Non ho avuto giorni facili e quel commento è stato uno sfogo”. Clarissa ha raccontato di avere avuto numerosi imprevisti prima del matrimonio e di aver avuto una reazione forte quando ha preso il telefono per condividere la sua gioia con i fan trovando invece gli insulti degli haters.

