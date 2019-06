Cristian Imparato è fidanzato: dopo l’esperienza vissuta al Grande Fratello ha trovato la sua felicità nelle braccia del suo Davide.



Partendo dai talent musicali per bambini, passando per ospitate in Tv e infine al Grande Fratello Nip. La carriera di Cristian Imparato sembra aver preso una svolta definitiva. Proprio dalla partecipazione al Grande Fratello, l’ex talento di “Io Canto”, ha racimolato un buon numero di seguaci su Instagram e una ventata di nuova notorietà, spinta anche dall’enorme cambiamento fisico del cantante siciliano che complice l’età dello sviluppo si è quasi trasformato rispetto al piccolo e timido Cristian che aveva partecipato ad Io Canto su Canale 5. Dal momento del suo ingresso al Grande Fratello, in molti hanno fantasticato sul possibile fidanzato di Cristian, che fino ad ora aveva mantenuto un velo di privacy sulle vicende amorose. Ma da ieri sera però, con una foto postata sul suo profilo Instagram, sembra che Cristian Imparato abbia voluto togliere la maschera al suo amore.

Cristian Imparato fidanzato: ecco chi è il ragazzo del bacio su Instagram

Con un bacio a fior di labbra che è stato immortalato in un post sul suo profilo ufficiale, Cristian Imparato ha voluto annunciare a tutti il suo amore per Davide Vitale. Non è dato sapersi se i due si conoscessero già prima dell’ingresso di Cristian nella casa del Grande Fratello o se sia successo tutto dopo l’uscita del cantante dal reality. Le immagini sicuramente lasciano poco spazio all’immaginazione, ed è chiaro che tra i due ci sia del tenero, come documentano le immagini postate sui rispettivi social tra post e storie. Ieri hanno passato la giornata insieme tra coccole, canzoni al pianoforte e calici di vino. Ma chi è Davide Vitale, il nuovo fidanzato di Cristian Imparato? Non fa parte de mondo dello spettacolo e di lui si sa poco, ma dalla bio del suo profilo Instagram e dalle immagini da lui posate, si evince come si tratti di uno studente di Medicina di Palermo, e che insieme a Cristian condivide la passione per la musica.