Diletta Leotta a bordo piscina: il costume è super sexy, tutti notano quel dettaglio nell’ulma foto postata dalla conduttrice su Instagram.

L’estate sta arrivando! Per la gioia dei fan di Diletta Leotta, che già da qualche giorno sta mostrando tutta la sua bellezza in costume da bagno. La conduttrice Sky si trova infatti in vacanza col suo fidanzato. E proprio in occasione dell’ultimo giorno a Saint Tropez, la bionda più amata d’Italia ha postato una foto che ha lasciato tutti senza fiato. I followers sono impazziti, ma non solo: c’è un curioso dettaglio che ha colpito i numerosissimi fan della Leotta. Scopriamo di cosa si tratta.

Diletta Leotta in piscina: il dettaglio sul pavimento ha divertito i fan

Diletta Leotta è una delle donne più amate della nostra tv. E il motivo non è difficile da immaginare. La bionda del calcio fa impazzire tutti con le sue curve mozzafiato, che ama mettere in mostra sui suoi social. Guardare per credere:

La bellissima conduttrice Sky si mostra in tutto il suo splendore a bordo piscina, in un hotel di Saint Tropez. Il costume intero blu che indossa mette in risalto le notevoli curve della bionda, che tanto fanno impazzire i suoi fan. E sono stati proprio i fan della Leotta a notare un curioso particolare nella foto. Un particolare che riguarda il pavimento su cui Diletta è comodamente seduta. Quale? Date un’occhiata ai commenti:

Ebbene si, molti utenti di Instagram hanno ironizzato sulla mano che appare a bordo piscina. Una mano che, casualmente, si trova in prossimità del notevole Lato B della conduttrice. Ma per molti non è un caso: anche il pavimento vuole toccare la sexy Diletta! Che dire, sembra che proprio niente e nessuno riescano a resistere all’indiscutibile sensualità della Leotta.

