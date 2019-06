Elisa D’Ospina si scaglia contro Clarissa Marchese: il duro attacco su Instagram, dopo il commento dell’ex tronista contro chi ha criticato il suo matrimonio.

In questo giorni non si parla d’altro. Il matrimonio dell’ex tronista di Uomini e Donne Clarissa Marchese è il nuovo caso del momento. L’ex protagonista della trasmissione di Maria De Filippi ha sposato Federico Gregucci, il corteggiatore che ha scelto proprio nel seguitissimo programma di Canale 5. Ma, alcuni dettagli delle loro nozze, non sono piaciuti a tutti e il profilo della ragazza è stato invaso di critiche. Critiche alle quali Clarissa ha risposto con un commento non proprio felice. La sua risposta ha indignato molte persone, tra cui Elisa D’Ospina, modella curvy. Ecco cosa le ha detto.

Elisa D’Ospina si scaglia contro Clarissa Marchese: “A Miss Italia eri una scappata di casa”

Clarissa Marchese è finalmente convolata a nozze col suo Federico. Il loro amore è nato negli studi di Uomini e Donne, e , dal giorno della scelta, non si sono più lasciati. Le loro nozze, però, non hanno convinto proprio tutti: c’è chi non ha apprezzato l’abito di Clarissa, chi preferiva una cerimonia meno sfarzosa.. Ma l’ex tronista non ha accettato di buon grado le critiche, sbottando con un commento che non è passato inosservato. Un commento che ha attirato ancora più haters nel suo profilo: c’è chi ha addirittura deciso di smettere di seguire Clarissa su Instagram. Tra le persone che non hanno apprezzato l’uscita della Marchese, c’è Elisa D’Ospina, la modella curvy, tutor nel programma Detto Fatto. Ebbene, la ragazza ha deciso di mandare un messaggio molto chiaro a Clarissa. Ecco il suo commento:

La bella Elisa ci è andata giù forte! Come ha scritto, la D’Ospina era nella giuria quando Clarissa ha partecipato a Miss Italia. E, a quanto pare, la ragazza non era così ricca come oggi. Insomma, un attacco non proprio leggero quello della spendida modella curvy. Clarissa, dal suo canto, ha chiesto scusa ai suoi followers, dando la colpa delle sue parole allo stress prematrimoniale. E voi, da che parte state?

