Emma Marrone Instagram, il post a sorpresa che rivela i suoi progetti

Ebbene sì. Sto per vivere questa nuova avventura. Sono agitata,ma anche tanto entusiasta ed eccitata. Quando @gmuccino me l’ha proposto pensavo fosse pazzo e forse un po’ lo è .. ahahahahahahah Ma ci voglio provare .. voglio vivere fino in fondo tutte le opportunità che mi capiteranno in questa vita. Incrociate le dita per me .. e scusatemi se non sarò presente ai prossimi impegni musicali.. ma adesso sapete il perché! Vi mando un bacio e a presto ❤️ #imiglioriannimovie #13febbraio2020