Grande Fratello, Francesca de Andrè tradita ancora da Giorgio Tambellini che è stato avvistato ancora una volta con un’altra donna.

Non c’è pace per Francesca de Andrè e anche stasera si prospetta una puntata incentrata sulla vicenda con il suo, ormai ex, fidanzato Giorgio Tambellini.

Come anticipato da Barbara d’Urso, nel salotto di Pomeriggio Cinque, questa sera la De Andrè verrà a conoscenza di nuovi episodi che vedono protagonista Giorgio. Questa volta è stato beccato con una bionda. Vediamo più nel dettaglio cosa è successo.

Sarà una semifinale movimentata quella del Grande Fratello. Ancora una volta Francesca De Andrè vedrà delle immagini di Giorgio Tambellini. In anteprima è stato mostrato un video nello studio di Pomeriggio Cinque in cui si vede il ragazzo in un locale a Forte dei Marmi visibilmente su di giri ed accompagnato da una ragazza bionda. Dicono si sia divertito, ballando e cantando incurante della fine della sua relazione con Francesca.

Gli ospiti in studio da Barbara definisco Giorgio come una “persona inetta”. Dunque, Francesca si è praticamente salvata da Giorgio che lei stia male per lui.

Durante questa settimana, infatti, Francesca De Andrè è stata più volte male e in pensiero per aver baciato Gennaro.

Per questo motivo, tra i due ci sono stati parecchi scontri e l’ennesima lite furiosa che ha portato, probabilmente, Francesca e Gennaro ad allontanarsi definitivamente.

