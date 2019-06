Furto Marco Carta Rinascente, chi è la donna che era con lui: ecco il nome. Svelata l’identità della donna fermata insieme al cantante.

Pensavamo che dopo la smentita ufficiale avvenuta sul profilo Instagram di Marco Carta, si placassero le polemiche e di conseguenza le notizie sul presunto furto avvenuto alla Rinascente di Milano. E invece si continua a parlare di questa assurda vicenda che vede protagonista il cantante e una misteriosa donna di 53 anni. Come ormai tutti sanno, i due sono stati fermati per aver rubato 6 magliette dal valore totale di 1200 euro.

Dopo varie testimonianze, è stata svelata l’identità della donna che era con Marco Carta, complice dunque del presunto furto.

Furto Marco Carta, svelata l’identità della donna che era con lui alla Rinascente

Il suo nome è Fabiana Muscas. Originaria di Roma, di professione fa l’infermiera nella divisione cardiologia presso l’ospedale Brotzu di Cagliari. “È lei, l’abbiamo riconosciuta nelle immagini in televisione mentre usciva dal tribunale“, queste le parole di alcuni colleghi della donna, che avrebbero quindi svelato la sua identità.

Appena saputa la notizia, i colleghi sono rimasti allibiti. Impossibile, secondo loro, pensare che una come lei abbia potuto rubare.

“Non ho fatto niente“, avrebbe riferito coloro che si sono messi in contatto con lei, dichiarandosi dunque innocente proprio come Carta. Una confessione che non deve aver però convinto troppo, visto il processo fissato per Settembre.

