Cristiano Malgioglio al GF si è reso protagonista di una lite furibonda con Francesca De André durante la diretta. Barbara D’Urso è intervenuta per placare gli animi.

Questa sera al Grande Fratello ancora una volta riflettori puntati su Francesca De André, sulla ‘storia’ con Gennaro Lillio e tutto quello che è successo con Giorgio Tambellini, suo fidanzato (almeno prima di entrare nella casa). Ma nella vicenda c’è anche Cristiano Malgioglio che durante la scorsa settimana ha scritto su Instagram dei post proprio sulla De André. Questa sera, in puntata, Barbara D’Urso gli ha dato modo di confrontarsi con lei in persona. Queste le parole che Malgioglio le ha rivolto: “Incivile a tratti, non rappresenta le donne. Questo è molto grave. Lei avrà tutte le sue problematiche, ma questo non la giustifica”.

GF | Malgioglio si scatena: lite furibonda con Francesca De André

“Potevi fare un Grande Fratello straordinario ma non ci sei riuscita perché non sei amata”. Continua così la lite tra Malgioglio e Francesca De André che si difende: “Stai facendo slap slap, lecchi soltanto perché sei amico di Dory”.

Iva Zanicchi prova a prendere la parola: “Tu hai un cognome importante, abbiamo una adorazione per tuo nonno, dovevi stare più attenta”. Francesca De André ribatte: “Mio nonno era un anarchico ed un anticonformista ed io non credo proprio che non sarebbe stato contento del mio comportamento qui dentro, nella mia situazione. Sciacquatevi meno la bocca con il nome di mio nonno. Io sono Francesca”.

L’intervento di Barbara D’Urso in difesa di Francesca

Barbara D’Urso si sente in diritto di prendere le parti di Francesca e placare un po’ gli animi. “Non è vero, Francesca, che non sei amata. C’è tanta gente che ti ama e tanta gente che invece la pensa diversamente, un po’ come succede per tutti”. Poi, la conduttrice conclude: “Non vi posso permettere di attaccare in questo modo Francesca perché ha un passato difficile”.