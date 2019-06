Giulia De Lellis ha appena annunciato su Instagram che presto la vedremo nelle vesti di attrice in una fiction: ecco dove reciterà l’ex corteggiatrice.

Il successo di Giulia De Lellis è davvero incredibile. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è diventata in pochissimo tempo uno dei personaggi del momento, passando da influencer a modella, a testimonial di alcuni importantissimi marchi e con i suoi 4 milioni di followers è una delle regine italiane di Instagram. Tanto hanno fatto chiacchierare anche le sue storie d’amore con Andrea Damante e il cantante Irama, che Giulia ha da poco dichiarato definitivamente chiuse. Qualche minuto fa però la De Lellis ha stupito tutti con delle stories su Instagram in cui ha raccontato che sta per diventare attrice in una fiction: vediamo quale.

Giulia De Lellis presto in una fiction, ecco qual è

Giulia De Lellis ha appena annunciato ai fan che presto sarà attrice in una fiction. Nelle Instagram stories pubblicate, la De Lellis ha raccontato che sta per prendere parte alle riprese di una fiction web, con la partecipazione di Witty Tv. Entusiasmo e voglia di fare alle stelle per l’influencer e modella, che sta per mettersi in gioco in una cosa del tutto nuova: “Sono in ansia perché non ho mai recitato, ma non mi tirerò indietro proprio ora”, ha raccontatato Giulia, che non ha però specificato quale sarà il suo ruolo, né il titolo della fiction che sta per girare. La De Lellis ha anche annunciato che starà un po’ lontana dai social per via di questo nuovo progetto che la terrà molto impegnata.

Nei giorni scorsi Giulia, che presto vedrà pubblicato il suo nuovo libro, è stata ospite a Uomini e Donne, dove ha assistito in diretta alla scelta di Andrea Zelletta e si è mostrata come sempre emozionatissima di tornare negli studi dove è nato il suo amore con Andrea Damante, ma soprattutto dove è iniziata la sua scintillante carriera, a cui ora la De Lellis aggiungerà un altro importante tassello.

