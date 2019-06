Grande Fratello, Barbara D’Urso svela un’anticipazione: ecco chi entrerà nella casa.

Questa sera, 3 giugno 2019, andrà in onda la semifinale del Grande Fratello: la Casa più seguita d’Italia quest’anno è stata ricca di sorprese e di colpi di scena. Anche nella puntata di stasera ci saranno tantissime novità e soprattutto tanti temi da affrontare. Continua la love story tra De Andrè e Gennaro, mentre l’ex di Francesca continua a tradirla. Ma non vogliamo svelarvi tutto: sarà una serata da seguire fino all’ultimo minuto. Durante Pomeriggio Cinque, la nota conduttrice Barbara D’Urso ha svelato che entrerà nella casa una coppia molto discussa da anni. Ecco di chi si tratta.

Simone Coccia e Stefania Pezzopane questa sera entreranno nella casa del Grande Fratello: i due sono super innamorati e Barbara D’Urso ha dato l’annuncio che faranno il loro ingresso per festeggiare un evento importante. Di che si tratta? La nota conduttrice ha lasciato il dubbio per stupire ancora di più il pubblico durante la diretta. I concorrenti della Casa, questa sera, saranno messi a dura prova: dovranno prendere alcune scelte complicate. Il loro obiettivo sarà quello di conquistare gli ultimi posti rimasti disponibili per la finale. Chi verrà eliminato tra Erica, Enrico e Kikò, i tre coinquilini finiti in nomination? La semifinale di questa sera regalerà tantissimi colpi di scena e novità per i concorrenti: non resta che sintonizzarsi in prima serata su Canale 5.

