Prima della nona diretta del Grande Fratello accade un imprevisto per la bella conduttrice Barbara D’Urso: impossibile non rendersene conto.

Manca davvero pochissimo. Questa sera, lunedì 3 Giugno 2019, andrà in onda la nona puntata del Grande Fratello 16. L’appuntamento di questa sera, come svelato in un nostro articolo, è esclusivamente dedicato alla semifinale. Ad un passo, quindi, dalla finale, questa sera verranno svelati i nomi dei finalisti. E non solo. Come è consueto fare per lei, però, ieri sera la bella padrona di casa è entrata in casa, ovviamente dietro le quinte, per ‘spiare’ i ragazzi in diretta. Lo testimoniano, infatti, le numerose stories condivise sul suo profilo Instagram. Eppure, durante un video le è accaduto un imprevisto. Vediamo di che cosa parliamo.

Grande Fratello, imprevisto per Barbara: impossibile non notarlo

Non è assolutamente la prima volta che Barbara D’Urso, prima della diretta della puntata, entra nella casa del Grande Fratello per poter spiare da vicino i ragazzi reclusa tra le quattro mure più famose d’Italia. ‘Entra’, ovviamente virtualmente. Perché, è risaputo, nessuno può entrare nella casa. Comunque, mentre la bella napoletana è intenta a riprendere i suoi ragazzi, accade qualcosa di imprevisto. Durante un’Instagram story dedicata a Martina Nasoni, intenta a piegare una maglia, e Daniele Del Moro, si intravede dallo specchio un dettaglio davvero pazzesco. Si vede chiaramente, infatti, la cover della D’Urso. Pronta è la sua reazione. “Ecco Martina la piccolina”, esordisce nel suo video Barbara. E poi continua: “Oddio c’è la mia cover. La mia cover che si riflette”, conclude. Insomma, un imprevisto bello e buono, dobbiamo ammetterlo. In effetti, è anche difficile non notarlo. Anzi, è quasi impossibile lasciare passare inosservato il luccichio dei brillantini. Fortuna che nessuno degli inquilini se ne sia accorto.