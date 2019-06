Nella casa del Grande Fratello è scoppiata una nuova lite tra Francesca e Gennaro: tra i due giovani ragazzi volano delle parole davvero pesanti.

‘L’amore non è bello se non è litigarello’, oseremmo dire. E lo sanno bene loro. Parliamo, infatti, di Francesca De Andrè e Gennaro Lillio. Dopo una furibonda lite scoppiata in settimana, sembrerebbe che ne sia scoppiata un’altra ieri mattina. E sapete chi c’è dietro al loro litigio? Sempre lei: Taylor Mega. Ebbene. Sapevamo che il suo ingresso avrebbe rotto gli equilibri della casa. E così è stato. Ma perché, cos’è successo? Alla base del litigio, dunque, c’è sempre la gelosia di Francesca. Così, Gennaro sbotta. Ed, in effetti, tra i due volano parole davvero pesanti. Vediamo tutto nel dettaglio.

Grande Fratello, volano parole pesanti tra Francesca e Gennaro

È domenica mattina. I ragazzi della casa del Grande Fratello sono in cucina a fare colazione. Gennaro è in compagnia di Taylor, rientrata in casa dopo un evento. Arriva Francesca e scoppia un vero e proprio putiferio. Ciò che, infatti, non è piaciuto alla giovane De Andrè è il gesto fatto dal modello napoletano. Gennaro, da perfetto galantuomo, ha infatti preparato un piatto per Taylor. Francesca, ironicamente, dice: “Una volta mi facevi il piatto”. Ecco. È proprio in questo momento che Gennaro esplode. “Non iniziare a fare queste cose, ti stavo aspettando per farti il piatto (facendole il verso)”, controbatte il modello. Volano parole grosse tra i due ‘piccioncini’. Francesca continua a dire ‘taci’, ‘muto’ a Gennaro. Il napoletano, dal canto suo, affronta la De André. “Sei pesante, non posso parlare con te”, dice Gennaro. Insomma, da un motivo davvero futile e banale è nata una lite. Che, ovviamente, è poi degenerata. Tanto che Francesca, poi, è andata a lamentarsi anche con Valentina in separata sede. Sarà la fine di ‘un amore’? Lo scopriremo.