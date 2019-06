Valentina Vignali Grande Fratello

Grande Fratello, episodio spiacevole per Valentina Vignali: urla contro tutti e minaccia di spaccare tutto. E’ successo a poche ore dalla diretta di questa sera.

Clima teso al Grande Fratello. Nessun litigio tra i concorrenti, esclusi Gennaro e Francesca De André che ultimamente non fanno altro che punzecchiarsi. Più che altro, c’è Valentina Vignali che sta cominciando a tollerare poco o niente di quello che succede nella casa del Grande Fratello. Quello che è successo non è molto carino, questo va rimarcato, ma anche le sue reazione sono parse un tantino esagerate.

Valentina Vignali non è d’accordo con la musica

“Se bruciasse la città”, “Sono bugiarda”, questi sono solo due dei tanti pezzi che manda in onda la casa del Grande Fratello per allietare la giornata degli inquilini. Canzoni che non vanno giù alla cestista che, ad un certo punto, comincia a gridare: “Basta! Se non cambiate spacco tutto”.

Ovviamente, la produzione non può cedere alle minacce di una concorrente e va avanti con la riproduzione dei brani già selezionati. Così, la Vignali, di tutta risposta, con le dita nelle orecchie per tapparsele comincia a canticchiare canzoni che piacciono a lei. Genere trap, rap e quant’altro. Insomma, i giorni passano e all’interno della casa non c’è proprio tutta questa serenità.

Il bagno sporco… Valentina esplode!

E’ una giornata NO per Valentina. Su questo non c’è dubbio. Per distrarsi ed allontanarsi dalla musica che non le piaceva è andata a giocare a calcio tennis coi ragazzi in giardino. Gli altri erano pronti per cenare. Così, ad un certo punto, la Vignali è entrata in bagno e quello che ha trovato non è stato affatto di suo gradimento. Il bagno era sporco. Forse, troppo sporco. Ed è per questo che Valentina ha cominciato ad urlare di brutto. Tuttavia, nonostante la sfuriata, nessuno degli inquilini si è preso la responsabilità o ha alzato la mano per dire: “Sono stato io”. Beh, possiamo soltanto immaginare l’imbarazzo. Chissà se Barbara D’Urso ne parlerà questa sera in puntata.

