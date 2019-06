Luca Onestini, stanco di non essere preso in considerazione dal reality show, decide di fare una sorpresa al fratello Gianmarco.

La notizia è diventata ormai nota a tutti e i fan del programma si stanno rivoltando. Ma a quanto pare non sono gli unici. Partiamo però dall’inizio. Quando ci fu la questione che coinvolgeva Gianmarco Onestini in un presunto flirt ricevuto dal concorrente Michael Terlizzi, il fratello Luca Onestini dedico alla situazione alcune parole. Chiarito che il fatto non sussisteva e che erano semplicemente dicerie quelle dette da Edoardo Ercole, Luca ha anche rivelato che il noto programma non l’ha mai invitato a prendere parte alle puntate. Rispondendo alle tante domande dei suoi follower, l’Onestini ha infatti dichiarato che per il reality show sarebbe una figura “scomoda”. Effettivamente però la trasmissione, che ormai è diretta verso la fine, non ha mai visto Luca in puntata. Gianmarco d’altronde si è anche più volte lamentato dell’assenza e la vista dei suoi familiare ma tuttavia non è stato mai accontentato. Nelle ultime ore però Luca ha compiuto un gesto un po’ “rivoluzionario” andando contro il programma per fare una sorpresa inaspettata al fratello.

Luca Onestini, sorpresa inaspettata per Gianmarco al Grande Fratello

Luca Onestini ha fatto sentire la sua presenza al fratello Gianmarco a modo suo. Insieme ad un megafono si è posizionato sulla strada che affianca la famosa casa del Grande Fratello. Più volte ha urlato il nome di suo fratello per cercare di attirare la sua attenzione. “Sono fiero di te, vai avanti così” ha inoltre aggiunto, insieme ad altre dolci e forti parole per il fratello per fargli sentire tutto il suo appoggio. Il concorrente Gianmarco dalla casa ha sentito tutto ed è scoppiato in lacrime, fino a quando il programma, resosi conto di quello che stava accadendo, ha acceso a tutto volume la musica in casa.

