Niccolò Presta matrimonio, matrigna assente tra gli invitati: il motivo

Sono passati pochi giorni dal lieto evento che ha unito la dolcissima coppia, formata da Niccolò Presta e Lorella Boccia, in matrimonio. Il gossip è impazzato e chiunque ha dedicato uno spazio alle loro nozze. L’ex ballerina di Amici e il manager hanno detto sì dopo tre anni di relazione e, dopo la proposta fatta durante un viaggio in Kenya, sono finalmente convolati a nozze il 1 giugno nella Chiesa “Grand Madre di Dio” di Roma. Al lieto evento hanno partecipato celebrità di ogni tipo. Tra gli invitati infatti erano presenti volti noti del piccolo schermo come Antonella Clerici, Ezio Greggio, Flavio Briatore, Paolo Bonolis a cui il Presta è molto legato e così via. E si, i nomi dei vip sono davvero tanto, ma tra gli ospiti presenti manca proprio una delle presenze più “familiari” del contesto. Stiamo parlando della matrigna di Presta, Paola Perego, che non era presente all’evento. Un’assenza davvero strana e particolare e che ha ricevuto non poca attenzione da parte del gossip. Ma perché la Perego non ha preso parte all’evento?

