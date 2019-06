A non è l’Arena a sorpresa Massimo Giletti presenta un uomo che dice di essere Mark Caltagirone: il conduttore scherza con lui e prende in giro Barbara D’Urso.

L’infinita vicenda del matrimonio di Pamela Prati con il fantomatico Mark Caltagirone non accenna minimamente a chiudersi. Un altro incredibile capitolo della saga infinita è stato aperto nel corso dell’ultima puntata di ‘Non è l’Arena’, programma in onda su La7 e condotto da Massimo Giletti. Durante la puntata, infatti, Giletti ha mostrato un uomo che si trovava dietro le quinte rivolto con le spalle alla telecamera, annunciando che si trattava di Mark Caltagirone, e promettendo di mostrarne il volto entro la fine della puntata. Un annuncio che ha tenuto i telespettatori incollati davanti allo schermo con la speranza di capire finalmente qualcosa in più su questa incredibile storia.

Mark Caltagirone ospite da Massimo Giletti: verità o ennesimo bluff?

L’annuncio fatto da Massimo Giletti a ‘NOn è l’Arena’ di mostrare per la prima volta il viso del presunto Mark Caltagirone ha sconvolto tutti, visto che l’unica cosa fino ad ora ormai assodata in tutta questa infinita vicenda era proprio l’inesistenza del fidanzato di Pamela Prati. Giletti però, nel corso della puntata, si è recato dietro le quinte con Natalie Caldonazzo e ha cominciato a interloquire con un uomo seduto di spalle, del quale non è stato mostrato il viso nè resa nota la voce. “Noi ci occupiamo di truffe e quindi risolveremo anche questa”, ha detto il conduttore con un tono tra il serio e l’ironico. Il presunto Mark Caltagirone però non si è mai mostrato, nonostante la promessa iniziale di Giletti.

Massimo Giletti e le provocazioni a Barbara D’Urso sul caso Prati-Caltagirone

Nel corso dell’ultima puntata di Non è l’Arena, Massimo Giletti ha mostrato un uomo di spalle, affermando che si trattasse del presunto Mark Caltagirone. Giletti ha più volte ironizzato su Barbara D’Urso, che da mesi ormai si occupa incessantemente del caso Prati-Caltagirone, immaginandola in crisi per il fatto che il fantomatico Mark fosse in studio da lui. “Barbara starà soffrendo, ma deve mettersi l’anima in pace, Caltagirone è qui da noi”. ha detto più volte il conduttore, che però ha poi aggiunto: “Il volto di quest’uomo lo vedrete mercoledì da Barbara, è tutto frutto di una splendida sinergia lavorativa tra Canale 5 e La7”.

