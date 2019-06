La bellissima Serena Autieri si mostra ai fan con una scollatura da urlo e con un altro dettaglio che non passa inosservato.

Serena Autieri è sicuramente una delle attrici più amate del nostro panorama artistico. Napoletana di nascita ma dalla bellezza nordica, Serena sarà uno dei personaggi dell’amatissima Serie di Rai Uno ‘A un passo dal cielo 5’, nonché impegnatissima attrice teatrale e anche doppiatrice, vista la sua incantevole voce, che la rende all’occorenza anche cantante. Un’artista a tutto tondo, dunque, molto legata alla sua famiglia, ma allo stesso tempo sensuale e bellissima, come dimostra l’ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram, che mette in risalto le sue forme.

Leggi anche —> Serena Autieri incinta grazie a Padre Pio

Serena Autieri, scollatura bollente su Instagram

La foto pubblicata poco fa da Serena Autieri sul suo profilo Instagram sta mandando in visibilio i fan dell’attrice. Seduta a un tavolino davanti a una tazzina di caffè, da buona napoletana, Serena si mostra con un abito bianco dalla profonda scollatura. Spalle scoperte e scollo a cuore, con tanto di decolleté in bella vista. Ed è davvero un belvedere per i fan dell’attrice, che non possono non notare un altro particolare: i capelli di Serena hanno un’acconciatura davvero insolita, con due ciuffi alti, quasi a formare delle corna: “Stamattina mi sono svegliata con un diavolo per capello”, scrive l’attrice nella didascalia della foto.

Parole che dimostrano tensione da parte dell’attrice? Assolutamente no, il tono di Serena Autieri è chiaramente scherzoso e la particolare acconciatura non è altro che l’inizio di una pettinatura più complessa a cui la bellissima attrice si sta sottoponendo per poi fare uno shooting fotografico. Il luogo in cui si trova la Autieri è infatti un set e l’immagine la mostra mentre si sottopone a trucco e parrucco prima degli scatti fotografici. Bellissima e raffinata come sempre, la Autieri ha voluto in questo modo augurare una buona giornata a tutti i suoi followers.

Per rimanere sempre aggiornato su tutte le news e le curiosità sui tuoi personaggi e programmi preferiti, CLICCA QUI