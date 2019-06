Il noto programma Temptation Island sta per partire: Filippo Bisciglia rivela l’inizio delle registrazioni con un suo post Instagram.

Solo pochi giorni fa il noto conduttore di Temptation Island aveva annunciato il ritorno imminente del famoso reality amoroso. Stiamo parlando di Filippo Bisciglia che è tornato ancora una volta a dire qualcosa in più sul programma. Negli ultimi anni, sia la versione classica che l’edizione vip, ha registrato un alto tasso di ascolti. Proprio per questo motivo la rete ha deciso di continuare il suo percorso con questo programma per regalare ancora ai suoi fan incredibili scoop e storie da raccontare. Per quanto riguarda le coppie, non ci sono ancora conferme ufficiali mentre per la versione Vip, alcuni nomi sono già usciti. Ma non perdiamo altro tempo e scopriamo insieme le novità rivelate dal tanto amato conduttore Bisciglia.

Per tutte le anticipazioni, le news e le indiscrezioni sul reality dedicato alle coppie Temptation Island e le nuove coppie in gioco CLICCA QUI

Temptation Island, arriva la conferma tanto attesa sulle registrazioni

La notizia tanto attesa è arrivata: Temptation Island riparte. A comunicarlo è stato lo stesso conduttore Filippo Bisciglia che attraverso un post ha appunto annunciato il ritorno del programma. Bisciglia si mostra infatti al di fuori dell’aeroporto di Roma Fiumicino per prendere un volo molto importante, quello che lo porterà verso la nuova edizione dell’amata trasmissione. Il conduttore rivela inoltre di non vedere l’ora di ricominciare definendo quella come la sua destinazione preferita. Filippo dichiara anche di voler subito conoscere, vivere e affrontare le coppie che sbarcheranno in Sardegna solo dopo la costruzione della location, ovvero i famosi e tanto amati “pinnetti”. Insomma non ci resta che attendere l’ultima notizia che rivelerà i nomi delle coppie che parteciperanno.

Potrebbe interessarti anche: