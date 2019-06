Uomini e Donne, Teresa Langella contro Clarissa Marchese: parole al veleno per l’ex tronista.

L’ex tronista, dal 30 maggio 2019 moglie di Federico Gregucci, ha ricevuto tantissime critiche, come accade nel mondo degli influencer, da parte di haters che hanno criticato il modo in cui hanno festeggiato le loro nozze. Alcuni commenti forti hanno colpito particolarmente Clarissa al punto da rispondere per rime: la replica è stata particolarmente pesante. Una frase in particolare ha urtato il popolo di Instagram: “Mi immagino queste ragazze con la loro vita triste e le loro maglie da 1,50 euro comprate dai cinesi”. Quest’affermazione ha fatto infuriare i suoi followers che l’hanno accusata di non essere una persona umile. La giovane, ex Miss Italia, si è poi scusata con il suo pubblico ma le sue parole ormai sono rimaste impresse nella mente di tutti i suoi lettori. Ha replicato alle dure parole dell’ex tronista siciliana, Teresa Langella, anche lei ex famoso volto di Uomini e Donne.

Teresa Langella contro Clarissa Marchese: parole al veleno per l’ex tronista

Teresa Langella, tramite le sue Instagram stories, ha detto la sua sul duro sfogo avuto da Clarissa Marchese in seguito alle troppe critiche ricevute. La napoletana ha replicato spiegando che l’umiltà è alla base di ogni vera ricchezza e che bisogna sempre ricordarsi da dove si viene.

“Quando nella vita ti sei fatta il sederino prima di guadagnare soldi facili, ai quali di sicuro non si girano le spalle, riesce difficile se non impossibile criticare chi ha meno possibilità”: sono queste le parola al veleno scritte contro la siciliana. Ha inoltre aggiunto che tutti hanno un limite di sopportazione e non sempre ciò che scatta nella testa di un uomo è dato saperlo. “Siamo tutti sotto lo stesso cielo, nessuno è migliore di un altro”, ha concluso Teresa.

