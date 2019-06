Uomini e Donne, Fabio ancora contro Nicole: l’ex corteggiatrice si difende così, attraverso alcune Instagram Stories postate poco fa.

Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato formavano una delle coppie più amate di Uomini e Donne. Fino a poco fa, quando i due hanno messo fine alla loro relazione dopo ben 4 anni di amore. Lei è oggi felicemente fidanzata, mentre l’argentino si trova in Spagna per il reality Supervivientes, dove sta vivendo un flirt molto passionale con una delle concorrenti, Violeta Mangrinan. L’ex tronista però non risparmia alcune frecciatine alla sua ex. Nelle ultime ore infatti, l’argentino ha parlato di nuovo di Nicole. E quest’ultima ha deciso di difendersi. Ecco cosa è successo.

Per tutte le ultime news sulla lite tra Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato CLICCA QUI

Uomini e Donne, Nicole si difende dalle accuse di Fabio: le parole su Instagram

Continua lo scontro da lontano fra Fabio e Nicole, ex protagonisti di Uomini e Donne. I bell’argentino, ora concorrente a L’isola dei famosi spagnola, continua a non avere belle parole per la sua ex, conosciuta e scelta nel programma della De Filippi. Come se non bastasse, i fan della nuova coppia formatasi a Supervivientes, ovvero Fabio e Violeta, credono, ovviamente, alle parole dell’ex tronista. Che dipinge Nicole in un modo non proprio piacevole. La ragazza ha deciso di difendersi una volta per tutte attraverso Instagram. Inizia il discorso in generale, dicendo che le persone dovrebbero analizzare prima se stessi e poi giudicare gli altri. E, infine, la frase che non è passata inosservata:

“A volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che parlare e togliere ogni dubbio.” Insomma, l’ex corteggiatrice ci va giù forte nelle Instagram Stories pubblicate sul suo profilo ufficiale qualche ora fa. Sarà davvero l’ultimo capitolo di questa storia? Staremo a vedere!

Potrebbe interessarti anche: