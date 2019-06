Ascolti tv di lunedì 3 giugno, Barbara D’Urso e il suo Grande Fratello sbaragliano la concorrenza e vincono la battaglia dello share: ecco tutti i dati auditel della serata.

Nella serata di ieri lunedì 3 giugno è andata in onda la semifinale del Grande Fratello. Tante le emozioni e i colpi di scena del programma, che ha tenuto i telespettatori incollati allo schermo. In contemporanea su Rai Uno l’esordio della mini serie “Volevamo andare lontano” ha ottenuto la sua parte di successo. Ma chi si è aggiudicato lo scettro per lo share della serata? Vediamo nel dettaglio tutti i dati auditel dei programmi andati in onda ieri sera, 3 giugno.

Ascolti tv lunedì 3 giugno: chi ha vinto la serata?

Nella serata di ieri, lunedì 3 giugno, su canale 5 è andata in onda la semifinale del Grande Fratello, caratterizzata da ben 3 eliminazioni e l’elezione di 3 nuovi finalisti. Una serata davvero movimentata, fronteggiata su Rai Uno dalla serie “Volevamo andare lontano” e su rai Tre da ‘Report’. Ma chi avrà vinto la classica battaglia a colpi di share?

Barbara D’Urso e il suo Grande Fratello si aggiudicano lo scettro degli ascolti tv del 3 giugno. La prima serata in tv è tutta di Canale 5, con circa 4 milioni di telespettatori e uno share del 21%. Segue Rai Uno, che con la serie tedesca raggiunge poco più di 3 milioni di telespettatori e non va oltre il 14,9% di share. 9,2% invece lo share ottenuto da Rai Tre con ‘Report’. A seguire, poi Italia 1, con il film ‘Apes Revolution-la rivolta delle scimmie’ e Rete 4 con ‘Quarta Repubblica’, che rimangono sul 5% di share, con un leggero vantaggio del film di Italia 1. Di poco sotto al 4% invece Rai Due con ‘Unici – Non Stop’ e 3,1% per il film di La7 ‘Tutte le donne della mia vita’, con Luca Zingaretti.

