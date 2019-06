Barbara D’Urso Grande Fratello crede di essere fuori onda, e invece no! Dalla regia le fanno segno che la diretta è partita: volano schiaffi!

E’ un Grande Fratello ricco di sorprese, polemiche, bufere e soprattutto di record. Record di ascolti TV: già, perché anche se spesso criticato dai telespettatori, risulta il programma più seguito di Mediaset nella serata di lunedì 3 giugno 2019. Tanti i colpi di scena, tante le situazioni difficili da gestire. Per Barbara D’Urso non è un lavoro semplice. All’interno della casa ci sono persone con cui ha un legame che va al di là dell’aspetto lavorativo ed è normale che ne soffra se qualcuno si prende gioco di loro oppure li attacchi. Un po’ come succede tra Malgioglio e Francesca De André. Serate così complicate possono portare a degli errori. Errori umani, naturali, che nessuno forse riuscirebbe ad evitare, neanche una come Barbara D’Urso che è in grado di gestire dirette televisive come se fosse la cosa più semplice del mondo.

Barbara D’Urso, troppo stress: l’episodio del finto ‘fuori onda’

E’ una serata abbastanza complicata anche quella di lunedì 3 giugno al Grande Fratello. Siamo in semifinale, ci sono concorrenti che devono uscire dalla casa ed altri (come Francesca De André) che sono ancora in una enorme bufera. Barbara deve cercare di dare spazio a tutti e non è proprio un gioco da ragazzi. Così, ecco che scappa l’errore. Erano le ore 1.20, non mezzogiorno, quando magari si è riposati ed energici. Un po’ di lucidità è venuta a mancare e Barbara D’Urso non si era accorta di essere in onda.

Come vediamo, volano degli schiaffi: il gesto è proprio della stessa Barbara D’Urso che scherzosamente prova a riprendersi ed a tornare in sé. Un episodio simpatico che lei stessa ha deciso di riportare nelle proprie storie Instagram per strappare un sorriso al suo pubblico social che, sottolineiamo, diventa sempre più grande.

