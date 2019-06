Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme in tv: ecco dove li vedremo a settembre, in un programma di Rai Due che condurranno insieme.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino formano una delle coppie più amate del momento. I fan sono letteralmente impazziti alla notizia del loro ritorno di fiamma. E ora si godono gli scatti e i video dei loro beniamini, che amano condividere con i followers i loro momenti più romantici. Ma c’è una buona notizia per i fan della coppia: non è solo sui social che potrete ammirare l’argentina e il suo bel Stefano. La coppia infatti sarà alla conduzione di ben due programmi in tv. Il primo andrà in onda ad agosto su Rai Due, ma nelle ultime ore è spuntato il nome di una nuova trasmissione pronta per loro. Scopriamo quale.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, nuova esperienza in tv: condurranno Castrocaro 2019

Ottime notizie per i fan di Belen e Stefano. La sexy showgirl e il ballerino sono più uniti che mai. E non solo nella vita. Per la seguitissima coppia ci sono importanti novità lavorative all’orizzonte. Entrambi sono ormai lanciati nel mondo della conduzione, ma è in arrivo un programma tutto per loro. Saranno proprio Belen e Stefano a condurre uno degli eventi musicali più famosi del nostro paese, il Festival di Castrocaro. La serata dedicata alle nuove voci della musica andrà in onda a settembre, eccezionalmente su Rai Due, invece che Rai Uno. L’edizione 2019 di Castrocaro sarà interamente presentata dalla coppia Belen e Stefano, che si dimostrano sempre più protagonisti nel nostro piccolo schermo. Un importante occasione soprattutto per De Martino, dopo il grande successo al timone dello show comico di Rai Due Made in sud. Non ci resta che attendere settembre per ammirare la splendida coppia sul palco del Festival di Castrocaro. Save the date!

