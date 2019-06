Ancora una volta Cecilia Rodriguez è nel mirino dei suoi followers: la sua foto non è affatto piaciuta ad alcuni suoi followers, ecco perché.

Una bellezza del genere provoca senza alcun dubbio invidie davvero inaudite. Cecilia Rodriguez, infatti, si è ritrovata improvvisamente al centro di una serie di attacchi davvero assurdi. Ma perché, cos’è successo? Pochi giorni fa, dunque, vi avevamo parlato di uno scatto strepitoso della piccola Rodriguez. Come la sorella Belen, anche Cecilia vanta delle forme fisiche davvero pazzesche. Certo, merito anche del costante e duro allenamento. Ma non solo. Comunque, pochi giorni fa la bella argentina ha condiviso con i suoi followers questo delizioso scatto su Instagram in cui si mostra di spalle. Peccato, però, per le critiche ricevute.

Cecilia Rodriguez nel mirino: ecco cosa non è piaciuto

Com’è solita fare, Cecilia Rodriguez ha condiviso un delizioso scatto su Instagram. È a Trento. E, agli occhi dei suoi followers, di mostra in bikini. E, soprattutto, di spalle. Mettendo, quindi, in risalto il suo lato B da urlo. Peccato, però, come dicevamo precedentemente, che il suddetto scatto, riproposto anche in alto, non sia piaciuto ad alcuni suoi fan. I quali, a loro volto, si sono prontamente preoccupati a commentare la foto della bella argentina. Eccone di seguito alcuni:

Da come si può dedurre quindi, ciò che le recriminano i suoi followers è proprio la scelta di Cecilia a mostrarsi sempre in costume, e quindi il suo corpo, su Instagram. A detta di molti suoi fan, infatti, la modella argentina avrebbe anche tante altre qualità da mostrare. Ovviamente, però, c’è anche chi non condivide affatto queste critiche. Anzi. Sono altrettanto numerosi, infatti, i commenti di apprezzamento per suddetto scatto. Da che parte state, invece?

