Cecilia Rodriguez versione ‘spagnola’: l’abito rosso è scollato, tutti guardano lì. Ecco il look decisamente sensuale scelto dalla Rodriguez per questa sera.

Rodriguez: un cognome, una garanzia. Sì, perché se Belen è ormai una vera e propria icona di belezza, la sorella Cecilia non è da meno. La fidanzata di Ignazio Moser, del quale sembra essere molto ma molto gelosa, è amata dagli uomini almeno quanto la sorella. Merito del suo fisico statuario e delle sue forme notevoli, che l’argentina ama mostrare sui social. Questa sera, la piccola di casa Rodriguez si trova a una sfilata a Bologna. E l’abito che ha indossato è davvero sensuale. L’aveva già mostrato ai followers nel pomeriggio, ma indossato fa tutto un altro effetto. Diamo un’occhiata.

Cecilia Rodriguez versione ‘spagnola’: la scollatura dell’abito fa girare la testa

Cecilia Rodriguez questa sera, 4 giugno 2019, si trova come ospite a una sfilata a Bologna. Per l’occasione, la showgirl ha scelto di indossare un abito davvero pazzesco. L’aveva già mostrato ai suoi followers di Instagram qualche ora fa, anticipando il suo look della serata. Color rosso fuoco e stile “spagnolo”: il vestito che indossa la Rodriguez è davvero mozzafiato. Ma c’è un dettaglio che ha attirato l’attenzione dei followers. Date un’occhiata a questa foto, presa dalle Instagram Strories della bella Cecilia:

Ebbene sì, l’abito della Rodriguez è caratterizzato da una scollatura abbastanza profonda. E tutti gli occhi dei fan, ovviamente cadono lì. A rendere il look ancora più accattivante, gli orecchini a cerchio e il rossetto rosso, perfettamente abbinato al colore dell’abito. Che dire, Cecilia Rodriguez non sbaglia un colpo! Appuntamento al prossimo outfit.. Ovviamente sexy!

