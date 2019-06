Uomini e Donne, Clarissa Marchese e Federico non faranno il viaggio di nozze: il motivo

I due ex volti di Uomini e Donne pochi giorni fa si sono sposati: le loro bellissime nozze sono state seguite da un polverone mediatico. Tutto è successo per colpa di uno sfogo avuto da Clarissa, in seguito a tantissime critiche ricevute sul modo in cui ha scelto di festeggiare il suo matrimonio. L’ex tronista, con le sue parole, è stata definita da tutti come una ragazza “poco umile”: ha chiesto poi scusa per ciò che ha detto e per i toni usati. Oggi 4 giugno 2019 Clarissa tramite le sue Instagram stories ha svelato ai suoi fan che lei e Federico non faranno il viaggio di nozze: ecco perchè.

Tantissimi followers di Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sono chiesti perchè i due sposi, dopo le nozze, non siano ancora andati in luna di miele. L’ex tronista tramite le sue Instagram stories ha spiegato che per ora hanno messo in stand-by il loro viaggio di nozze. Il motivo? Vivendo all’estero, precisamente in America, i piccioncini hanno deciso di godersi l’Italia, gli amici e la famiglia.

In questo momento Clarissa si trova a L’Aquila insieme alla sorella, mentre Federico è a Roma per alcuni servizi. La giovane ha spiegato che presto partiranno per Firenze e poi per la Sardegna dove passeranno le loro vacanze estive.

