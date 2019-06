Elena Santarelli bellissima con una blusa animalier che detta il trend moda dell’estate 2019.

L’animalier non conosce confini e, sempre di più, questa straordinaria moda persiste negli anni, aiutata anche da diverse star nel mondo dello spettacolo che rilanciano questi capi con stile ed eleganza. È quello che è successo ad Elena Santarelli che, con una blusa animalier ha fatto girare la testa a tutti i suoi followers e ha lanciato letteralmente un trend moda che a breve, vedrete, seguiremo tutti.

Trend Estate 2019: Elena Santerelli e l’animalier

Elena Santarelli ha postato una foto, infatti, con una camicia animalier meravigliosa, molto morbida dai colori soft e scuri del nero e del marrone scuro, ma lucida e luminosa che le stava divinamente. Sotto pantaloni neri, sandali col tacco e nient’altro. Un trend moda pazzesco da copiare assolutamente. Ma non solo. L’animalier che sia leopardato o zebrato non passa di moda nemmeno sui costumi o sulle borse anche se, quest’anno tendiamo a preferire il pitonato. Eppure il trend per l’estate 2019 è quello della blusa animalier perché è la vera tendenza innovativa, comoda e perfetta anche per coprire quegli eventuali chiletti di troppo che magari non siamo riusciti a perdere in vista dell’estate. Ecco che questa camicia così diventa il top per ogni serata estiva che si rispetti sia di quest’anno che dei prossimi. La taglia, come dicevamo, deve essere un po’ oversize e magari potreste impreziosire il tutto con una bella borsa a tracolla di pelle oppure semplicemente nera, ma con qualche dettaglio dorato, senza esagerare. Stesso discorso per i sandali: aperti, alti e neri, ma anche in questo caso non esagerate con i gioielli perché la regina del vostro outfit deve essere senza dubbio alcuno la camicia. Insomma, prendete spunto dal look di Elena Santarelli e personalizzatelo, ma senza esagerare troppo perché alla fine la semplicità è quella che paga maggiormente in questo caso!

