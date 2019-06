GF16, nel corso della diretta Francesca De André e Gennaro Lillio hanno avuto l’ennesima furiosa lite: fuori di sé la ragazza, che nella notte ha aggredito Gennaro e ha cercato di abbandonare la casa.

La nona puntata del Grande Fratello è stata davvero ricca di emozioni e colpi di scena: 3 eliminazioni e l’elezione di nuovi finalisti hanno caratterizzato la serata, che però ha riservato anche una furiosa lite tra Francesca De André e Gennaro Lillio, come sempre tra i protagonisti della diretta. I due si sono attaccati con toni e parole davvero pesanti, poi nella notte lei lo ha aggredito e ha cercato di abbandonare la casa.

GF16, ecco cosa ha fatto litigare Francesca e Gennaro

Nel corso della diretta di ieri, 3 giugno, Francesca De André e Gennaro Lillio hanno avuto una furiosa lite, che si è protratta in vari round per tutta la puntata. Tutto è cominciato dalle provocazioni scherzose di Barbara D’Urso, che ha cercato di strappare a Francesca un’ammissione di gelosia nei confronti di Gennaro, per la vicinanza tra lui e Taylor Mega. La conduttrice ha mostrato un filmato in cui Francesca e Gennaro litigano perchè lei lo accusa di guardare la modella “con la bava alla bocca”, e subito dopo un confessionale di lui che si dice infastidito dalle parole della genovese, dato che non è sua abitudine guardare le donne in questo modo.

Ma se Francesca ha assolutamente smentito di essere gelosa del suo compagno di avventura, affermando di essersi innervosita in quell’occasione solo perché lui non la ascoltava con attenzione, Gennaro è rimasto male del distacco dimostrato dalla nipote d’arte, perchè avrebbe gradito una seppur minima ammissione di gelosia. “Mi fai sembrare un cretino“, le ha detto più volte, riferendosi al fatto che tutti i filmati li mostrano molto vicini, ma lei smentisce categoricamente ogni interesse nei suoi confronti. Da qui la reazione furiosa di Francesca, che ha accusato Gennaro di aver ‘marciato’ sul loro battibecco per fare la prima donna e far passare il messaggio che lei sia gelosa di lui.

La lite ha poi preso una piega molto pesante, in particolare nel dopo puntata, con Francesca che è uscita dai ranghi e ha aggredito letteralmente Gennaro, mettendogli anche le mani addosso: “Sei un verme”, ha urlato la concorrente, che ha poi preparato le valigie e urlato alla produzione di voler abbandonare immediatamente la casa. Ferma e categorica la reazione di Gennaro: “Con me ha chiuso”.

