GF16, battibecco in studio tra l’eliminato Kikò Nalli e Cristiano Malgioglio: la reazione piccata dell’ex marito di Tina Cipollari spiazza l’opinionista.

Nel corso della puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera, 3 giugno, Kikò Nalli è stato uno degli eliminati, il primo della serata. Arrivato in studio per la consueta intervista post eliminazione, l’ex marito di Tina Cipollari ha potuto riabbracciare suo fratello Gianluca e ha rivisto tutti i ‘best moments’ del suo percorso nella casa. Non è mancato però un momento di tensione per il concorrente, che ha battibeccato con Cristiano Malgioglio. Ecco cosa è successo.

GF16, le parole di Kikò Nalli contro Cristiano Malgioglio

Kikò Nalli è stato il primo eliminato della semifinale del Grande Fratello. Arrivato in studio da Barbara D’Urso, l’ex di Tina Cipollari è stato accolto dal calore del pubblico e dalla sua Ambra Lombardo, ma ha avuto uno screzio con Cristiano Malgioglio: “E’ chiaro che non ti vado a genio”, ha detto piccato il concorrente, che ha spiegato di aver sempre salutato gli opinionisti durante le dirette quando era nella casa, senza aver mai ricevuto risposta da Malgioglio, cosa che lo ha fatto molto arrabbiare. Spiazzato l’opinionista, che ha invece ribadito la stima e la simpatia che nutre per Kikò, negando assolutamente di avere qualche problema con lui. Il tutto si è poi concluso con un’amichevole stretta di mano.

Cristiano Malgioglio contro Ambra Lombardo

Nel corso della semifinale del Grande Fratello Kikò Nalli ha potuto rivedere la sua Ambra Lombardo, che è entrata in casa per fargli una sorpresa, prima di riabbracciarlo in studio dopo l’eliminazione. Non è mancato il commento di Cristiano Malgioglio, che ha sempre ribadito di non credere all’ex professoressa di lettere, sostenendo che l’interesse di lei nei confronti di Kikò sia dovuto solo al desiderio di notorietà. “Merita il David di Donatello”, ha ironizzato l’opinionista mentre Ambra era in casa a scambiarsi baci e abbracci con Kikò. Dopo l’entrata in studio dell’ex della Cipollari, Malgioglio ha chiesto in tono ancora ironico in quale albergo la coppia avrebbe passato la notte, ricevendo la risposta categorica di Kikò: “Stasera io vedrò i miei figli, Ambra capirà”.

