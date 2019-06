Grande Fratello 16, Daniele si racconta e scoppia in lacrime: ecco cosa lo fa emozionare, durante la chiacchierata in giardino con Martina.

Manca soltanto una settimana al gran finale del Grande Fratello 16. La semifinale di ieri, 3 giugno 2019, ha decretato tutti gli eliminati e i finalisti di questa edizione. Tra questi ultimi c’è Daniele Dal Moro, che ha vinto il televoto contro Francesca De André. E proprio il veronese qualche ora fa, si è lasciato andare durante una chiacchierata con Martina. Il ragazzo si è raccontato e, a un certo punto, non ha trattenuto le lacrime. Vediamo cosa è successo.

Per tutte le ultime news dalla casa del Grande Fratello 16 CLICCA QUI

Grande Fratello 16, Daniele non trattiene le lacrime: “Ho fato una gioia a chi mi vuole bene”

Daniele Dal Moro è uno dei finalisti ufficiali della sedicesima edizione del Grande Fratello. Bello e tenebroso, Daniele dà l’impressione che, dietro quella corazza da duro, si nasconda tanta sensibilità. Ne è una prova la chiacchierata avuta con Martina Nasoni, altra finalista nel reality. Mentre erano in giardino, i due concorrenti hanno fatto un bilancio sulla loro esperienza nella Casa. In particolare, Daniele ha raccontato di essere felice di aver raggiunto la finale per il fatto di aver donato gioia alla sua famiglia. “Alle persone che mi vogliono bene ho dato poche gioie. Con questa cosa ho regalato loro un sorriso”. Daniele rivela che per lui è più importante che stiano bene le persone che gli vogliono bene, che lui stesso. E quando Martina gli fa notare che deve essere felice anche per lui, che ha ottenuto questo successo con le sue forze, il concorrente non trattiene le lacrime. Una scena molto emozionante, tra due concorrenti che in casa avevano legato molto, ma che si erano allontanati. E voi, che ne pensate di Daniele. Sarà lui il vincitore della sedicesima edizione del Grande Fratello? Non ci resta che attendere una settimana per scoprirlo!

Potrebbe interessarti anche: