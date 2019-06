A poche ore dalla finale di The Voice 2019, il bel rapper del programma Gue Pequeno ha ricevuto una fantastica notizia: ecco di cosa parliamo.

È uno dei maggior rapper del momento. Parliamo di Guè Pequeno. Entrato nel mondo della musica con il duo ‘Club Dogo’, Cosimo Fini (è questo il suo vero nome) si è fatto strada nel mondo del rap. Senza mai uscirne più. Tanto che, attualmente, è anche uno dei maggiori produttori discografici che esistano. Nelle ultime settimane è stato impegnato con The Voice 2019. Il talent musicale di Rai Due condotto da Simona Ventura. In questa nuova esperienza televisiva, Guè non è assolutamente da solo. Ma accompagnato da nomi altrettanto importanti del panorama musicale. Parliamo di: Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini e Morgan.

Guè Pequeno, fantastica notizia in arrivo

Come svelato in un nostro recente articolo, questa sera andrà in onda l’ottava ed ultima puntata di The Voice 2019. In questo appuntamento, quindi, verrà decretato il nome del vincitore. Tuttavia, però, per Gue Pequeno questa è senz’altro una giornata davvero importante. Non soltanto, quindi, perché sarà in diretta, insieme agli altri 3 coach del programma, su Rai Due. Ma anche perché, tra poche ore, uscirà il suo nuovo singolo. Come testimoniato da un’Instagram story del giovane rapper, infatti, a mezzanotte, su tutte le piattaforma digitali, è possibile ascoltare il frutto del suo nuovo progetto musicale. Oltre, infatti, alla collaborazione con Gigi D’Alessio sulle note de Quanto amore si da, il rapper si è ‘catapultato’ in un nuovo singolo. Dal titolo Montenapo, nato dalla collaborazione con Lazza, la canzone è possibile scaricarla ed ascoltarla dal 5 Giugno. Insomma, una notizia davvero fantastica.

