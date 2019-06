Grande Fratello 16, Kikò viene eliminato: il commento inaspettato di Tina Cipollari dopo l’uscita dal reality del suo ex marito. È successo in una Instagram Story.

Una puntata scoppiettante, quella di ieri 3 giugno 2019, del Grande Fratello 16. Si trattava della semifinale del reality condotto da Barbara D’Urso. Una semifinale che ha decretato i finalisti e ben tre eliminati. Tra questi ultimi, Kikò Nalli, che ha perso il televoto settimanale contro Erica ed Enrico. Poco male, però, per il parrucchiere, che ha potuto finalmente riabbracciare i suoi adorati figli e la bellissima Ambra, la concorrente del GF con la quale ha iniziato una relazione. Ma c’è qualcun altro che ha voluto dire la sua sull’eliminazione di Kikò. Di chi si tratta? Di Tina Cipollari, ovviamente. Ecco cosa ha scritto su Instagram.

Grande Fratello 16, Kikò viene eliminato: Tina Cipollari lascia un commento pungente

Kikò Nalli è stato il primo eliminato nella semifinale del Grande Fratello. A un passo dalla finale, l’hairstylist ha dovuto lasciare la Casa più spiata d’Italia. E indovinate chi ha subito commentato la vicenda? La sua ex moglie Tina Cipollari. L’esplosiva opinionista di Uomini e Donne ha spesso detto la sua sull’esperienza di Kikò al GF attraverso il suo profilo di Instagram. Ed è proprio sul famoso social che, anche ieri sera, ma mandato un messaggio chiaramente riferito all’eliminazione di Kikò dal reality. Ecco la storia che ha pubblicato, con tanto di canzone in sottofondo:

Una chiara frecciatina al suo ex marito, che, uscendo dal Grande Fratello, mette fine alla sua “pacchia”. Nonostante tra Tina e Kikò ci sia un bel rapporto, la bionda opinionista ha spesso lanciato frecciatine attraverso i suoi social, soprattutto riguardo la nuova relazione del concorrente con Ambra Lombardo. Ma il suo ex marito non è mai apparso infastidito dalle frasi della Cipollari, che ha sempre definito come “la numero uno”. Lo penserà anche dopo questo messaggio? Staremo a vedere!

