Una delle novità in Tv di questa stagione televisiva è stata sicuramente il programma condotto da Caterina Balivo nel pomeriggio di Rai 1. Si tratta di Vieni da Me, dove ogni giorno personaggi del mondo dello spettacolo si mettono a nudo e confessano molte storie inedite della loro vita in lunghe interviste. Oggi è stato il turno di Luca Barbareschi, regista, attore nonché politico italiano ed ex deputato della repubblica italiana che nel corso del programma di Caterina Balivo si è esposto in prima persona raccontando tutto della sua vita privata, partendo da quando era solo un bambino. Luca Barbareschi ha raccontato come ci sia stata una vera e propria tragedia che l’ha segnato terribilmente da quando era piccolo. Nel corso del programma in onda su Rai 1 nel primo pomeriggio infatti, Luca Barbareschi ha confessato come sia stato violentato da un sacerdote in collegio quando era un ragazzino. Aveva solo sette anni, e in collegio un sacerdote si approfittò di lui e della sua condizione di solitudine. L’attore ha inoltre raccontato come a distanza di anni sia voluto tornare da quel sacerdote per chiarire la vicenda e metterlo davanti all’evidenza dei fatti, per chiudere così definitivamente quel capitolo così buio della sua vita e della sua infanzia.

Vieni da me, Luca Barbareschi e la confessione shock che nessuno sapeva

Barbareschi ha raccontato come il sacerdote sosteneva di non ricordarsi nulla, nonostante questi episodi abbiano segnato gravemente la psiche e l’infanzia di Barbareschi, il regista ha affermato come abbia voluto incontrare questo sacerdote per rompere la catena di errori ed orrori, perché il rancore non porta a nulla di buono. Luca Barbareschi ha poi voluto anche ricordare la figura di sua mamma, che nonostante varie vicissitudini come l’abbandono a soli 7 anni per un lungo periodo, ha segnato in positivo la vita e la storia di Luca Barbareschi.

