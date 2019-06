Malgioglio contro Francesca De Andrè: parole al veleno su Instagram. L’opinionista pubblica un ennesimo post contro la De Andrè.

Francesca De André è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del Grande Fratello. La concorrente è riuscita a farsi conoscere all’interno della casa, nel bene e nel male. Il suo carattere non proprio mansueto l’ha portata a scontrarsi più volte con vari personaggi all’interno del reality e anche con l’opinionista Cristiano Malgioglio. I due si sono scontrati più volte nel corso delle puntate serali. Ieri l’ennesimo battibecco ma l’opinionista continua a lanciare frecciatine alla concorrente sui social. L’ultima è di qualche ora fa. Date un’occhiata.

Cristiano Malgioglio contro Francesca De Andrè: parole al veleno su Instagram

Che l’esuberante Francesca De Andrè non rientri nelle simpatie di Cristiano Malgioglio si era già capito dai numerosi scontri avvenuti in diretta. Ieri l’ennesima discussione è degenerata in parole alquanto pesanti. Malgioglio ha definito Francesca come una persona aggressiva, maleducata. Le ha detto di non rappresentare le donne e di non essere amata dal pubblico fuori. Una volta terminata la puntata, l’opinionista pubblica un ennesimo post contro la ragazza:

Parole pesanti che sicuramente non passeranno inosservate quando Francesca uscirà dalla casa del Grande Fratello.

