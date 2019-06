Dopo l’accusa di furto e dopo il suo rilascio, Marco Carta ha preso una drastica decisione: ecco dove è stato beccato l’ex vincitore di Amici.

Sono ormai giorni che Marco Carta è nell’occhio del ciclone. Il tutto è iniziato sabato scorso quando si è diffusa in rete la notizia che l’ex vincitore di Amici era stato arrestato per furto. Marco, infatti, si trovava in compagnia di una sua amica quando, all’uscita della Rinascente del Duomo di Milano, è stato bloccato dalla Polizia Locale. E, fatti i dovuti controlli, costretto agli arresti domiciliari. Come avevamo svelato in un nostro articolo, il cantante sardo era stato accusato di aver rubato dal negozio sei magliette per un totale di circa 1200 euro. Un’accusa davvero gravissima, insomma. Ma che, già l’indomani, era stata smentita dal cantante su Instagram. E non solo.

Marco Carta dopo il furto: la drastica decisione

Subito dopo la notizia del suo arresto, è arrivata la decisione del giudice. Marco Carta è completamente estraneo ai fatti narrati. Per questo è stato assolto. Sarà proprio per questo motivo, quindi, che l’ex vincitore di Amici ha deciso di lasciarsi questa brutta storia alle spalle. Decidendo, così, di abbandonare l’Italia. Certo, non per sempre. Ma soltanto per una breve vacanza. Da come testimoniato, infatti, da una sua recente storia su Instagram, il cantante si troverebbe a Mykonos, famosa isola greca, a festeggiare l’addio al nubilato di una sua amica.

Tra l’altro, sembrerebbe anche non essere affatto l’unico uomo in mezzo a dolci donzelle. Anzi, sembrerebbe infatti che Marco si sia fatto accompagnare da colui che, secondo alcuni indiscrezioni, dovrebbe essere il suo compagno. Perché, è vero, Marco ha fatto coming out e ha dichiarato di avere un compagno. Ma per il momento non c’è stata alcuna presentazione ufficiale.

