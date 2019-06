Il noto influencer Mariano Di Vaio sorprende tutti: bellissima notizia pubblicata su Instagram insieme a sua moglie Eleonora.

Mai come quest’anno i social sono stati protagonisti di grandi annunci per la vita privata di numerosi vip e personaggi del mondo dello spettacolo. C’è chi annuncia un suo nuovo fidanzamento, chi invece la volontà di sposarsi e chi invece annuncia a tutti che è in arrivo un nuovo bambino per la sua famiglia. Questo è il caso del modello, influencer e star dei social italiani Mariano Di Vaio, che proprio in queste ore ha annunciato a tutti i suoi followers, ben 6 milioni e 100 mila, che sua moglie Eleonora è in attesa del loro terzo figlio. L’annuncio è arrivato con un post su Instagram, ormai il vero e proprio ufficio stampa delle star. Mariano Di Vaio e sua moglie Eleonora hanno voluto annunciare a tutti la nascita del loro terzogenito con un’immagine molto carina e divertente che li vede insieme agli altri due figli, Nathan Leone e Leonardo Liam, con la pancia all’aria e in bella mostra.

Mariano Di Vaio sorprende tutti, annuncio meraviglioso su Instagram

Mariano Di Vaio, che aveva sempre svelato come avesse sempre desiderato di avere una famiglia numerosa, ha poi inserito a corredo del post un commento molto simpatico insieme a sua moglie Eleonora Brunacci. Mariano esorta i suoi followers a guardare le loro pance, affermando come la sua famiglia stia crescendo velocemente e che un altro “pasticcino” sia in arrivo. Mariano ha poi sottolineato come sia lui che sua moglie Eleonora Brunacci si sentano davvero fortunati ad avere una famiglia così bella ed unita e in procinto di allagarsi nuovamente. Ricordiamo come Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci stiano insieme ormai da nove anni e abbiano deciso di mettere su famiglia e casa a Perugia, ben lontani dai riflettori del jet set che potrebbero invece esserci nel caso di un’abitazione a Milano o Roma.

