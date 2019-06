Il noto calciatore Neymar è stato accusato di stupro: la sua reazione però ha fatto infuriare la ragazza. Scopriamo insieme cos’è successo.

E’ da poco terminata la stagione calcistica dei vari campionati europei, ma il calcio non si ferma mai neanche d’estate. A breve inizieranno tante competizioni calcistiche per le nazionali, tra cui l’Europeo Under 21, il Mondiale femminile, la Coppa D’Africa e soprattutto la Coppa America, dove il Brasile sarà impegnato e ospiterà la competizione. Tra i giocatori partecipanti alla competizione c’è anche Neymar, attaccante brasiliano del Paris Saint Germain e uno dei giocatori più forti e famosi al mondo. Per lui però non sono giorni facili, visto che è finito nell’occhio del ciclone di tutti i media mondiali per essere stato accusato da una ragazza di averla violentata in un hotel di Parigi lo scorso 15 maggio. Un periodo difficile che non ha coinvolto solo lui ma anche il calciatore del Napoli Luigi Sepe. La reazione immediata di Neymar è stata quella di pubblicare su Instagram delle immagini e screen di conversazioni Whatsapp dove il bomber brasiliano ha voluto mostrare le immagini dell’accusatrice, che a sua detta sarebbe stata consenziente.

Neymar accusato di stupro, si mette male per lui: c’è una brutta novità

La donna ha invece replicato presentando un certificato medico, riportato dal quotidiano brasiliano UOL, dove si evince che la ragazza accusasse dolore, perdita di peso, ansia e problemi gastrici post stress e vari ematomi su gambe e glutei. L’enorme polverone mediatico che ne è scaturito ha messo in allerta anche i vari sponsor di Neymar, tra cui la Nike, per la quale Neymar insieme a Coutinho è tra i principali volti dello spot promozionale per il Mondiale femminile. L’atteggiamento e la reazione del campione brasiliano sicuramente non hanno aiutato, visto che il suo atteggiamento è sembrato volto a minimizzare l’accaduto. Almeno a detta dei legali della giovane ragazza, la quale ha inoltre lo scorso 31 maggio trasformato formalmente la denuncia per aggressione in un’accusa di stupro. Seguiranno aggiornamenti per questa vicenda sicuramente poco piacevole e che deve essere chiarita al più presto.

