Live-Non è la D’Urso, clamoroso colpo di scena: c’entrano Marco Carta e Pamela Perricciolo. Puntata scoppiettante quella di domani sera.

Domani, mercoledì 5 giugno, si prospetta una puntata scoppiettante a Live-Non è la D’Urso. La conduttrice sorprende tutti con un colpo di scena clamoroso. Nel suo salotto ospiterà il personaggio del momento Marco Carta, al centro dei gossip per il presunto furto alla Rinascente di Milano; e Pamela Perricciolo, l’ultima delle tre donne coinvolte nella vicenda del matrimonio, che dovrà raccontare la sua versione. Vediamo più nel dettaglio le anticipazioni della puntata di Live-Non è la D’Urso.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social, clicca qui!

Live-Non è la D’Urso clamoroso colpo di scena: ospiti Marco Carta e Pamela Perricciolo

Dopo la confessione di Pamela ed Eliana sul giallo di Mark Caltagirone, arriva la verità di Pamela Perricciolo. L’ex agente di Pamela Prati e socia dell’agenzia Aicos di Eliana Michelazzo, racconterà, per la prima volta in studio, la sua versione dei fatti e replicherà alle accuse. Infine, sempre sul caso Prati, anche un’altra esclusiva: stando a quanto riportato da Dagospia, infatti, verrà alla luce anche la verità sul finto Simone Coppi, l’uomo misterioso che sarebbe “sposato” da 10 anni con la Michelazzo.

Barbara d’Urso accoglierà inoltre Marco Carta protagonista delle pagine di cronaca e gossip dell’ultima settimana. Il cantante, arrestato con l’accusa del furto di sei magliette e poi scarcerato, spiegherà in esclusiva l’accaduto e griderà la sua innocenza.

Potrebbe interessarti anche: